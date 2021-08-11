Молдавия попросила РФ помочь в утилизации боеприпасов в Приднестровье

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия заинтересована в утилизации хранящихся в Приднестровье боеприпасов с истекшим сроком хранения.

"Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровского конфликта и утилизации хранящихся в Приднестровье боеприпасов с истекшим сроком хранения. Россия тоже заинтересована в их утилизации", - сказал Козак журналистам после состоявшейся в Кишиневе встречи с президентом Молдавии Майей Санду, которая продолжалась более двух часов.

На складах в селе Колбасна на левом берегу Днестра хранится вооружение и боеприпасы бывшей 14-й российской армии. Они остались там с советских времен, есть боеприпасы еще с 50-х годов прошлого века. Они охраняются военнослужащими Оперативной группы российских войск. В начале 2000-х годов было выведено и утилизировано около 20 тыс. тонн боеприпасов, примерно столько же еще хранятся на складах.

О готовности возобновить урегулирование приднестровского конфликта

Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности к активизации двусторонних контактов с РФ и возобновлению переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

"Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", - написала она на своей странице в фейсбуке после состоявшейся в среду вечером в Кишиневе встречи с Козаком.

"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - сообщила президент.

По ее словам, в ходе встречи "подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан". "Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", - отметила Санду.

Козак, в свою очередь, назвал урегулирование приднестровского конфликта внутренним делом Молдовы.

"Это ваше внутреннее дело. Молдова и Приднестровье должны договариваться", - заявил Козак молдавским журналистам.

"Мы готовы оказать содействие, но Россия не будет выдвигать какие-то условия. Это не наше дело, это ваше внутренне дело, вы должны его решать", - добавил он.