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Манипулятор "поймал" грузовой космический корабль Cygnus для стыковки с МКС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Роботизированный манипулятор Canadarm-2 захватил американский грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman для последующей стыковки корабля с модулем "Юнити" на Международной космической станции (МКС). Трансляцию миссии ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Мы подтверждаем захват в 06:07 по Восточному стандартному времени (13:07 по Москве)", - сообщили в НАСА.

Операцию по "поимке" корабля манипулятором Canadarm-2 осуществили астронавты Меган МакАртур (NASA) и Тома Песке (Европейское космическое агентство, ESA). Стыковка корабля с модулем "Юнити" намечена на 15:00 по московскому времени.

Запуск "грузовика" состоялся 11 августа c космодрома NASA Уоллопс в штате Вирджиния, США.

Northrop Grumman проводит операции по доставке полезных грузов и вывозу мусора с МКС с помощью Cygnus с 2014 года. Этот запуск стал 16-м для грузового корабля. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Cygnus МКС

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