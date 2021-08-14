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Пятилетний мальчик застрелил трехлетнюю девочку в США

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Трехлетняя девочка была застрелена в Миннесоте, сообщает ABC News. Отмечается, что ребенка случайно застрелил пятилетний мальчик.

Кем друг другу приходятся дети, неизвестно. Местный офис шерифа выясняет, где мальчик взял оружие.

Также пока не установлено, будут ли кому-то предъявлены обвинения.

ABC News подчеркивает, что в этом году в США были застрелены 968 детей.

В 2019 году от огнестрельного оружия погиб 3371 ребенок или подросток в США.

США

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