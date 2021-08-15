Ученые описали самого большого ящера, летавшего над Австралией

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самая большая летающая рептилия в Австралии - птерозавр с предполагаемым семиметровым размахом крыльев - описана учеными Квинслендского университета, сообщает портал научной информации Phys.org.

Ученые проанализировали окаменевшую челюсть, найденную еще в 2011 году местным палеонтологом-любителем Леном Шоу недалеко от Ричмонда в Северо-Западном Квинсленде.

Вид был назван Thapunngaka shaw. Первая часть названия означает "копье-рот" на исчезнувшем языке австралийских аборигенов ванамара, вторая - фамилию открывателя окаменелости.

"Новый птерозавр, которого мы назвали Thapunngaka shaw, был бы грозным зверем с копьеобразной пастью и размахом крыльев около семи метров. По сути, это был просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре длинных крыльев", - отмечает Тим Ричардс из лаборатории динозавров Школы биологических наук Университета Квинсленда.

Новый вид принадлежал к группе птерозавров, известных как ангангуерианцы, которые населяли все континенты во второй половине эпохи динозавров.

Это уже третий вид ангангуерианских птерозавров, обитавших Австралии, причем все три вида происходят из западного Квинсленда.

На нижней, и, вероятно, верхней челюсти рептилии имелись огромные костные гребни, которые, предположительно, играли роль в динамике полета этих существ.