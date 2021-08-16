Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства

Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Афганистана, а в настоящее время профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Али Ахмад Джалали опроверг сообщения о своем назначении главой временного правительства страны.

"В социальных сетях безосновательно ходят слухи, что меня назначили главой временного правительства. Я не знаю об этом, меня никто не приглашал, и я не заинтересован в этом", - написал Джалали в твиттере.

"Некоторые фальсификаторы публикуют ложь на поддельных страницах от моего имени и с моих слов. На мой взгляд, кто-то распространяет фейк. Не верьте этому", - отметил экс-глава МВД Афганистана.

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Накануне агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали.

Ранее в понедельник телеканал Tolo News сообщал, что мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что проводят в Дохе переговоры по поводу формирования нового правительства страны и надеются скоро объявить о результатах этих контактов.

Представитель талибов пояснил телеканалу, что движение контактирует с афганскими политическими силами и с мировым сообществом по данной теме.

Tolo News" отмечает, что талибы обсуждают "будущее правительство, в том числе его структуру и название".