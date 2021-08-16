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Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства

Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший министр внутренних дел Афганистана, а в настоящее время профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Али Ахмад Джалали опроверг сообщения о своем назначении главой временного правительства страны.

"В социальных сетях безосновательно ходят слухи, что меня назначили главой временного правительства. Я не знаю об этом, меня никто не приглашал, и я не заинтересован в этом", - написал Джалали в твиттере.

"Некоторые фальсификаторы публикуют ложь на поддельных страницах от моего имени и с моих слов. На мой взгляд, кто-то распространяет фейк. Не верьте этому", - отметил экс-глава МВД Афганистана.

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В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Накануне агентство Khaama Press сообщило со ссылкой на собственные источники, что главой нового переходного правительства назначат Али Ахмада Джалали.

Ранее в понедельник телеканал Tolo News сообщал, что мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявили, что проводят в Дохе переговоры по поводу формирования нового правительства страны и надеются скоро объявить о результатах этих контактов.

Представитель талибов пояснил телеканалу, что движение контактирует с афганскими политическими силами и с мировым сообществом по данной теме.

Tolo News" отмечает, что талибы обсуждают "будущее правительство, в том числе его структуру и название".

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
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