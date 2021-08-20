В Нью-Мексико четверо полицейских пострадали в перестрелке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Четверых полицейских ранили грабители в результате перестрелки во время ограбления в штате Нью-Мексико в четверг утром, сообщает ABC News.

Начальник полицейского управления Альбукерке (штат Нью-Мексико) Гарольд Медина сообщил журналистам в четверг, что один офицер находится сейчас в критическом состоянии, он был ранен в грудь, чуть выше жилета. Второй полицейский был ранен в руку. Обоим потребовалась операция. Третьего сотрудника полиции спас бронежилет. Четвертый был ранен осколками.

Полиция получила сообщение об ограблении в восточной части города в четверг утром. Один подозреваемый был задержан.