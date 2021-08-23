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В Минске возбудили уголовное дело о надругательстве над белорусским флагом в Польше

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Белорусский Следственный комитет сообщил в понедельник о возбуждении уголовного дела из-за надругательства над государственным флагом Белоруссии в Польше.

"По данным следствия, не позднее 21 августа неустановленные лица, находясь на территории Польши, умышленно, по мотивам политической и идеологической вражды, демонстративно бросили на тротуар государственный флаг Белоруссии, после чего топтали и пачкали государственный символ, тем самым выражая неуважительное и пренебрежительное отношение к нему", - сообщается на сайте СК.

Там уточняется, что свои действия неизвестные снимали на видео, после чего разместили ролик в свободном доступе на различных интернет-ресурсах.

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Управление СК по Минску возбудило уголовное дело по ст. 370 УК (надругательство над государственными символами). В ведомстве отметили, что проверяется информация о причастности к преступным действиям конкретных граждан Белорусии, находящихся на территории иностранного государства.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.

Белоруссия Польша

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