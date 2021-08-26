Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, сообщила в телеграм-канале ее коллега по цеху Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын - священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!" - написала Шукшина.

В 1993 году Васильева ушла со сцены и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области, позже стало известно, что она служит казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

В 1996 году актриса вернулась в кино, однако стала более избирательно относиться к выбору ролей и спрашивала разрешения на сьемки у духовника.

В общей сложности Васильева, которой сейчас 76 лет, снялась в более чем 200 картинах, самые известные из них - "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Чародеи".

Екатерина Васильева РПЦ

Новости

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

МВД увеличило награду за помощь в розыске сбежавшего Мавриди до 1,5 млн руб.

Что произошло за день: среда, 25 августа

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Рогозин пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19"

Лесной пожар разгорелся в Тольятти

Судно с ночным клубом убрали с реки в центре Петербурга

Москва готова оперативно рассмотреть заявку Минска на поставки С-400

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');