Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российская актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг, сообщила в телеграм-канале ее коллега по цеху Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын - священник в Храме Св. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!" - написала Шукшина.

В 1993 году Васильева ушла со сцены и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области, позже стало известно, что она служит казначеем в московском храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

В 1996 году актриса вернулась в кино, однако стала более избирательно относиться к выбору ролей и спрашивала разрешения на сьемки у духовника.

В общей сложности Васильева, которой сейчас 76 лет, снялась в более чем 200 картинах, самые известные из них - "Соломенная шляпка", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Экипаж" и "Чародеи".