Лукашенко попросил "Беларуськалий" не спонсировать "так масштабно" хоккей и футбол

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса высказался о спонсировании "Беларуськалием" белорусского хоккея и футбола, сообщает пресс-служба президента в пятницу.

"Глава государства подчеркнул, что подставит плечо городу и сам "Беларуськалий". Поскольку это потребует определенных финансовых затрат, Александр Лукашенко усомнился, стоит ли предприятию так масштабно спонсировать, например, тот же хоккей и футбол", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А то будем, как вчера "великие" хоккеисты. А ты им деньги, деньги, деньги", - сказал Лукашенко.

"Я попросил, чтобы он (гендиректор "Беларуськалия". - ИФ) особо там не разбрасывался, образно говоря, на хоккеистов и футболистов. Потому что поехали вчера в Польшу (там 20 человек в хоккей играют) - проиграли. Такого позора... Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков - они красавцы, уделали "великих". А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата - пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам", - подчеркнул президент.

Недоволен президент и выступлением белорусской команды на Олимпийских играх в Токио. По его словам, он уже обратил внимание премьер-министра и министра спорта на спонсирование видов спорта.

"А то мы поехали и "удивили" весь мир в Токио со знаком минус и финансируем. Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано", - подытожил Лукашенко.

Сборная Белоруссии по хоккею 26 августа сенсационно проиграла Польше в олимпийской квалификации. В первом матче команда Крейга Вудкрофта неожиданно уступила сборной Польши со счетом 0:1 и значительно ухудшила свои шансы завоевать путевку на Олимпиаду.

Ранее сборные Белоруссии и Польши четырежды встречались в официальных матчах, и во всех белорусы одерживали победы.