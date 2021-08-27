В Дании с 10 сентября отменят все ограничения, введенные из-за COVID

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Дании в сентябре планируют отменить все ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу Минздрава этой страны.

"Эпидемия находится под контролем. У нас рекордный показатель вакцинации. Поэтому 10 сентября мы сможем отменить все специальные правила, которые мы вынуждены были ввести для борьбы с COVID-19", - сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.

По его словам, коронавирус больше не оценивается как "особо опасная угроза для общества". Он также отметил, что власти страны будут действовать решительно и быстро, если коронавирус снова "будет угрожать основополагающим сферам жизни общества".

В частности, с 10 сентября будет отменен обязательный "санитарный пропуск" для посещения ночных клубов, с 1 сентября его также не будут требовать для посещения ресторанов, спортзалов и парикмахерских.

Более 70% населения Дании прошли полную вакцинацию от коронавируса. В Дании с начала пандемии выявили более 340 тыс. случаев заражения COVID-19, около 2,5 тыс. из них имели летальный исход.