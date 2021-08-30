Двое пострадали в аварии с беспилотником Tesla во Флориде

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В центре Орландо автомобиль Tesla в режиме автопилота врезался в полицейскую машину на трассе федерального значения, сообщили ABC News со ссылкой на The Orlando Sentinel. Оператор Tesla и еще один участник движения получили мелкие травмы, патрульный не пострадал.

Как рассказали журналистам в патрульной службе, водитель полицейской машины, включив аварийные сигналы, собирался припарковаться на обочине, чтобы помочь водителю аварийного автомобиля. В этот момент машину полицейского сбоку ударила Tesla и затем врезалась в аварийную машину. Пострадали оператор Tesla и водитель проблемной машины.

В Tesla на запрос ABC News оперативно не ответили.

Ранее в августе власти США инициировали официальное расследование частично автоматизированной системы вождения Tesla с автопилотом после серии аналогичных столкновений с припаркованными аварийными автомобилями. В апреле сенаторы в Конгрессе поставили под вопрос безопасность автомобилей Tesla после аварии Tesla Model S 2019 года в Техасе в результате которой погибли два человека. По данным полиции, электромобиль был в режиме автопилота.

Операторы Tesla часто злоупотребляют автопилотом, отмечают ABC News, напоминая, что этих людей время от времени ловят пьяными во время работы или сидящими на заднем сиденье.

В Tesla неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию, и что у системы остаются проблемы, в частности, с реакцией на припаркованные аварийные автомобили.

С 2018 года произошло 11 ДТП с Tesla в режиме автопилота и остановившимися машинами, владельцы которой включали аварийные сигналы или ставили на дорогу знак об аварии. В этих столкновениях пострадали 17 человек и один погиб.