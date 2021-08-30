Эстония ответила на высылку своего дипломата из России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Эстония в ответ на высылку своего дипломата из России не предоставит визу российскому дипломату.

"Сегодня, 30 августа, в ответ на выдворение нашего дипломата из Российской Федерации МИД Эстонии принял решение не выдавать визу одному российскому дипломату", - сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

В дипломатии обычно принято зеркально отвечать на высылку дипломата, отмечает пресс-служба. "В данном случае МИД хочет положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшего развития ситуации, несмотря на ее асимметричную реакцию. Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но для этого требуется аналогичная воля от России", - говорится в сообщении.

В начале июля этого года РФ выслала из страны консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Эстония ответила объявлением российского дипломата персоной нон грата, после чего в начале августа последовало решение РФ выслать еще одного дипломата - сотрудника посольства Эстонии в Москве.

В свою очередь, МИД РФ предложил эстонским партнерам "остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию". "В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.