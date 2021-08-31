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Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в США будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы с командой посольства и Офисом президента вышли на финишную прямую подготовки очень насыщенного визита президента в США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию", - написала Маркарова на своей странице в фейсбуке.

Она подчеркнула, что план мероприятий в Вашингтоне распланирован и согласован обеими сторонами.

"Из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров", - отметила Маркарова.

"Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона", - написала она.

"Надеемся рассказать больше деталей уже совсем скоро", - добавила Маркарова.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Встреча Зеленского с Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения "Талибан" (запрещено в РФ) об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров агентству "Интерфакс-Украина". Он добавил, что "украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны".

"Мы наших партнеров поддерживаем. Мы пониманием, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, программа визита Зеленского в США также полностью поменялась.

"Относительно других встреч Зеленского в США - некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие - позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало", - сказал он.

Дата встречи Зеленского с Байденом переносится уже второй раз. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита.

Украина США Владимир Зеленский

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