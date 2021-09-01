Нефтяное пятно в Средиземном море движется в сторону Сирии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Крупное нефтяное пятно движется по направлению к Сирии, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на кипрско-турецкие власти.

Нефтяное пятно, возникшее в результате утечки нефти на тепловой электростанции в сирийском городе Банияс на побережье Средиземного моря 23 августа, оказалось недалеко от мыса Апостола Андрея (самой северо-восточной точки полуострова Карпас), расположенного в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра, примерно в 130 км от сирийского Банияса.

Спутниковые снимки показали, что пятно распространилось на север вдоль сирийского побережья и двигается на запад в сторону Кипра. Позже направление течения изменилось, и нефть стала смещаться обратно в сторону Сирии.

Власти Кипра объявили во вторник, что у полуострова Карпасия был установлен 400-метровый барьер для предотвращения движения нефтяного пятна к побережью. Ожидается, что к пятнице в этот район также прибудут два корабля из Турции, которые помогут собрать нефть с поверхности воды.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 30, 2021

Сирийские государственные СМИ сообщили, что в понедельник, 23 августа, произошла утечка нефти на тепловой электростанции в сирийском городе Банияс. По данным властей Сирии, спасатели начали очищать каменистые участки побережья, используя оборудование для откачки топлива и рассыпая песок, который должен впитывать нефть. Сирийские власти вначале преуменьшили масштабы происшествия. Руководитель управления портов Сирии Абдул Карим Али заявил, что "утечка топлива была небольшой", но изображения с европейского спутника Sentinel-1 показали, что размер нефтяного пятна составляет около 150 кв. метров.

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Эрсан Санер заявил, что его ведомство и все соответствующие министерства и организации внимательно следят за ходом разлива в сотрудничестве с Турцией, которая является единственной страной, признающей север в качестве независимого государства.