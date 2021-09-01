Президент Казахстана предложил ввести на выборах квоты для инвалидов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном послании предложил ввести квоты в предвыборных партийных списках для лиц с особыми потребностями. Он считает, что этих людей нужно активней привлекать к общественно-политической жизни страны.

Он отметил, что введение нормы о 30% квоте для женщин и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии к более активной работе, омоложению своих рядов, поиску новых лиц.

"Вместе с тем, в итоговых составах народных избранников квота не нашла должного отражения. Поэтому для получения полноценного эффекта нужно законодательно закрепить норму об обязательном учете данной квоты при распределении депутатских мандатов", - добавил президент.