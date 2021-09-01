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Пьяный турист из Самары ранил ножом двух человек в абхазском отеле

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Самары, ранившего хозяина гостиницы в Пицунде и его постоялицу.

Драма разыгралась днем на балконе одного из отелей Пицунды. Пьяный турист из Самары "беспричинно" нанес ножом хозяину гостиницы множество колото-резаных травм в область шеи и рук, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Как отмечается, состояние алкогольного опьянения, в котором пребывал турист, "прибавило ему сил".

В завязавшейся драке самарец также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления, говорится в сообщении.

По горячим следам полиция задержала подозреваемого во дворе соседнего гостевого дома. С места происшествия изъяли нож.

Следователи УВД по Гагрскому району передали материалы по этому происшествию в прокуратуру для принятия процессуального решения.

Самара Абхазия

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