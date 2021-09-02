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Большинство спортсменов сборной РФ на Олимпиаде в Китае будут вакцинированы от COVID-19

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Риски для российской сборной на зимней Олимпиаде-2022 в Китае, связанные с коронавирусом, будут минимальны, так как большинство спортсменов и работников персонала будут вакцинированы, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Угрозы всегда есть, но мы понимаем, что они минимизированы, потому что большая часть спортсменов будет вакцинирована. И не только спортсменов, но и персонала", - сказал Матыцин "Интерфаксу" в четверг на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, сложности, связанные с распространением коронавируса, будут, как и у всех сборных на Олимпиаде.

"Будем следовать регламенту", - сказал он.

Министр надеется, что также должен помочь недавний опыт участия в Олимпийских играх в Токио, которые тоже проходили в условиях распространения коронавируса в мире.

"Наши коллеги из Китая всегда очень планомерно и заранее анонсируют требования и правила, будем действовать в соответствии с ними", - сказал Матыцин.

По его словам, эти требования не сложнее, чем на играх в Токио.

"Нет, я не думаю. На сегодняшний день нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"У нас опыт наработан. Надеюсь, что и с учетом логистики, которая будет реализована при участии на играх в Пекине, риски будут минимальными", - отметил глава Минспорта РФ.

ВЭФ Олег Матыцин

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