Поиск

Сильная магнитная буря вновь началась на Земле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Магнитная буря уровня G3 по пятибалльной шкале началась на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН во вторник.

"В настоящее время происходит повторный рост геомагнитной активности. Планетарный индекс Kp вернулся к уровню, близкому к G4, и в данный момент составляет G3.7", - говорится в сообщении.

По информации ученых, после завершения всплеска геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1-G3.

"Вероятность достижения высшего уровня G5 в оставшееся время оценивается как крайне незначительная - не более 5%", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник в лаборатории заявили, что ночью магнитная буря достигла уровня G4, затем сообщалось о завершении в окрестностях Земли самого сильного радиационного шторма.

В "Роскосмосе" сообщили об отсутствии угрозы здоровью космонавтов на Международной космической станции на фоне сильной магнитной бури.

19 января ученые зафиксировали самое сильное протонное событие в текущем солнечном цикле. Сообщалось, что протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты.

По данным ученых, предварительное время прихода плазменного облака - полдень вторника по московскому времени.

РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сильная магнитная буря вновь началась на Земле

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

 Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

 Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

 Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 20 января

NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

 NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

 Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

 Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

 Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });