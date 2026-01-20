Сильная магнитная буря вновь началась на Земле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Магнитная буря уровня G3 по пятибалльной шкале началась на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН во вторник.

"В настоящее время происходит повторный рост геомагнитной активности. Планетарный индекс Kp вернулся к уровню, близкому к G4, и в данный момент составляет G3.7", - говорится в сообщении.

По информации ученых, после завершения всплеска геомагнитная буря должна стабилизироваться до конца суток на уровне G1-G3.

"Вероятность достижения высшего уровня G5 в оставшееся время оценивается как крайне незначительная - не более 5%", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник в лаборатории заявили, что ночью магнитная буря достигла уровня G4, затем сообщалось о завершении в окрестностях Земли самого сильного радиационного шторма.

В "Роскосмосе" сообщили об отсутствии угрозы здоровью космонавтов на Международной космической станции на фоне сильной магнитной бури.

19 января ученые зафиксировали самое сильное протонное событие в текущем солнечном цикле. Сообщалось, что протоны, выброшенные после вспышки класса Х на Солнце, достигли орбиты Земли и увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты.

По данным ученых, предварительное время прихода плазменного облака - полдень вторника по московскому времени.