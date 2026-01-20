Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Молдавия запустила процедуру выхода из состава Содружества Независимых Государств, заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой.

В интервью Национальному радио он сказал, что Кишинев начал процесс денонсации основных соглашений, которые обеспечивали ее членство в СНГ.

"Денонсация соглашений, лежащих в основе членства Молдавии в СНГ, находится на стадии обсуждения, и вскоре (документы) поступят на утверждение в парламент. Речь идет об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 г., Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. и Приложении к нему от 22 декабря 1991 г. Денонсация этих соглашений, которые являются основой нашего присутствия в СНГ, даст нам право заявить, что с юридической точки зрения Республика Молдова официально больше не будет частью СНГ. Этот процесс уже начался, мы приняли это решение недавно, процесс утверждения начался", - заявил Попшой.

По его словам, другие соглашения с СНГ, приносящие пользу гражданам Молдавии, продолжат действовать.

"К середине февраля мы, вероятно, завершим процессы в правительстве, после чего это решение будет принято депутатами парламента. (...) Некоторые из соглашений, пока они не противоречат нашей позиции в европейских странах и приносят определенные выгоды, не имеют оснований для денонсации. Но юридически, в кратчайшие сроки, официально Республика Молдова больше не будет состоять в СНГ", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что Молдавия подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, из которых 71 уже денонсировано, а около 60 находятся в процессе денонсации.

Как сообщалось, в феврале 2023 г. министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. В мае 2023 г. парламент принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ. В январе 2024 года правительство Молдавии сообщило, что власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые не представляют никакой ценности для Молдавии. Также с 2024 года Кишинев перестал платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.

По данным министерства финансов, в 2020-2023 гг. из бюджета Молдавии было перечислено почти 35 миллионов леев (около 1,8 млн долларов) в рамках членских взносов в СНГ и общественных организаций на его платформе.