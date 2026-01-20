ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Соглашение о свободной торговле Евросоюза с Индией обещает быть исторически беспрецедентным по охвату потребителей, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. Еще предстоит много работы. Но мы стоим на пороге исторического торгового соглашения. Некоторые называют это "матерью всех сделок". Сделки, создающей рынок на 2 млрд человек, на долю которого придется почти четверть мирового ВВП", - сказала она.

"И что особенно важно, это обеспечит Европе преимущество первопроходца (в торговых отношениях - ИФ) с одной из самых быстрорастущих и динамичных экономик мира. Европа хочет вести бизнес с сегодняшними центрами экономического роста и экономическими державами этого столетия. От Латинской Америки до Азиатско-Тихоокеанского региона и далеко за его пределами, Европа всегда будет выбирать мир", - продолжила глава ЕК.

Она напомнила, что 17 января участвовала в церемонии подписания торгового соглашения ЕС с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР, благодаря которому создается крупнейшая в мире на данный момент зона свободной торговли с рынком, превышающим 20% мирового ВВП и включающим более чем 700 млн потребителей.

По мнению фон дер Ляйен, "это соглашение посылает миру мощный сигнал, что мы выбираем справедливую торговлю вместо пошлин, вместо изоляции". Глава ЕК видит в этом также снижение рисков для европейских экономик и диверсификацию цепочек поставок в ЕС.

"Именно поэтому мы не остановимся на Латинской Америке. В прошлом году мы достигли новых соглашений с Мексикой, Индонезией и Швейцарией. Мы работаем над новым соглашением о свободной торговле с Австралией. Мы также продвигаемся вперед с Филиппинами, Таиландом, Малайзией, ОАЭ и многими другими", - сообщила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии произнесла эту речь на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ряду европейских стран ввести дополнительные пошлины из-за противодействия американскому контролю над Гренландией, несмотря на заключенное в июне 2025 года торговое соглашение с Евросоюзом.