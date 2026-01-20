Поиск

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Соглашение о свободной торговле Евросоюза с Индией обещает быть исторически беспрецедентным по охвату потребителей, заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сразу после Давоса я отправлюсь в Индию. Еще предстоит много работы. Но мы стоим на пороге исторического торгового соглашения. Некоторые называют это "матерью всех сделок". Сделки, создающей рынок на 2 млрд человек, на долю которого придется почти четверть мирового ВВП", - сказала она.

"И что особенно важно, это обеспечит Европе преимущество первопроходца (в торговых отношениях - ИФ) с одной из самых быстрорастущих и динамичных экономик мира. Европа хочет вести бизнес с сегодняшними центрами экономического роста и экономическими державами этого столетия. От Латинской Америки до Азиатско-Тихоокеанского региона и далеко за его пределами, Европа всегда будет выбирать мир", - продолжила глава ЕК.

Она напомнила, что 17 января участвовала в церемонии подписания торгового соглашения ЕС с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР, благодаря которому создается крупнейшая в мире на данный момент зона свободной торговли с рынком, превышающим 20% мирового ВВП и включающим более чем 700 млн потребителей.

По мнению фон дер Ляйен, "это соглашение посылает миру мощный сигнал, что мы выбираем справедливую торговлю вместо пошлин, вместо изоляции". Глава ЕК видит в этом также снижение рисков для европейских экономик и диверсификацию цепочек поставок в ЕС.

"Именно поэтому мы не остановимся на Латинской Америке. В прошлом году мы достигли новых соглашений с Мексикой, Индонезией и Швейцарией. Мы работаем над новым соглашением о свободной торговле с Австралией. Мы также продвигаемся вперед с Филиппинами, Таиландом, Малайзией, ОАЭ и многими другими", - сообщила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии произнесла эту речь на фоне обещаний президента США Дональда Трампа ряду европейских стран ввести дополнительные пошлины из-за противодействия американскому контролю над Гренландией, несмотря на заключенное в июне 2025 года торговое соглашение с Евросоюзом.

Давос Евросоюз Урсула фон дер Ляйен США Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

 Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

Российский "Гугл" подал иск к владельцу агентства "Алгоритм трейдинг" на 1,2 млрд руб.

Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

 Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до СПОД на 8,4%

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

 Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });