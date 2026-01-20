NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

Фото: Katelynn Jackson/U.S. Air Force via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что направляет самолеты на базу военно-космических сил США на северо-западе Гренландии.

Самолеты скоро прибудут на космическую базу Питуффик для проведения "различных, давно запланированных мероприятий NORAD", отмечает NORAD в соцсети X.

"Эта деятельность была скоординирована с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют с необходимыми дипломатическими разрешениями. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях", - заявили в командовании.

Уточняется, что NORAD регулярно проводит операции в интересах обороны Северной Америки.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании заявляют, что не намерены уступать остров. Власти самой Гренландии также заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

В минувшую субботу Трамп написал в соцсети Truth Social, что в связи с ситуацией с Гренландией введет с 1 февраля в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Финляндии пошлину в 10% на все отправляемые в США товары.

