Поиск

NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии
Фото: Katelynn Jackson/U.S. Air Force via Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что направляет самолеты на базу военно-космических сил США на северо-западе Гренландии.

Самолеты скоро прибудут на космическую базу Питуффик для проведения "различных, давно запланированных мероприятий NORAD", отмечает NORAD в соцсети X.

В миреСтармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата ГренландииСтармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата ГренландииЧитать подробнее

"Эта деятельность была скоординирована с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют с необходимыми дипломатическими разрешениями. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях", - заявили в командовании.

Уточняется, что NORAD регулярно проводит операции в интересах обороны Северной Америки.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании заявляют, что не намерены уступать остров. Власти самой Гренландии также заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

В минувшую субботу Трамп написал в соцсети Truth Social, что в связи с ситуацией с Гренландией введет с 1 февраля в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Финляндии пошлину в 10% на все отправляемые в США товары.

NORAD Дания Дональд Трамп Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 20 января

NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

 NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

 Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

 Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

 Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

Президент Грузии помиловал 159 заключенных

Президент Болгарии решил уйти в отставку

Жители Гренландии скупают снаряжение и продукты на фоне американской угрозы

Умер модельер Валентино Гаравани

 Умер модельер Валентино Гаравани

Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8188 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });