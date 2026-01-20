Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина вступить в Совет мира по Газе.

"Да, он приглашен", - приводят западные СМИ сказанные в штате Флорида слова Трампа в ответ на вопрос журналиста, направляли ли США соответствующее приглашение Путину.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин получил по дипломатическим каналам приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе, Москва его изучает и надеется на контакты с американцами для прояснения деталей.

СМИ отмечают, что аналогичные приглашения были направлены лидерам примерно 60 стран.

Предполагается, что впоследствии работа Совета мира распространится на урегулирование и других конфликтов в мире.

В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в создаваемом им Совете мира по урегулированию в Газе, внести взнос в размере в $1 млрд. Согласно проекту устава, президент США будет исполнять обязанности первого председателя группы и будет решать, кого приглашать в члены организации.

При этом звучали опасения, что деятельность Совета мира подорвет работу ООН.