Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев написал во вторник в соцсети Х, что прибыл в Давос, где проходит Международный экономический форум (МЭФ).

Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что Дмитриев проведет 20 января в Давосе в ходе МЭФ переговоры по украинской тематике со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.