Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Бремя расходов, связанных с торговыми пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом в 2025 году, почти полностью ложится на плечи американцев, показало новое исследование Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy).

Этот вывод противоречит утверждениям самого Трампа, который неоднократно заявлял, что тарифы будут оплачивать иностранные поставщики.

Введение пошлин не привело к притоку иностранного богатства в США, отмечает один из авторов исследования Юлиан Хинц, профессор экономики Университета Билефельда.

Проанализировав поставки стоимостью $4 трлн за период с января 2024 года по ноябрь 2025 года, эксперты пришли к выводу, что зарубежные экспортеры приняли на себя лишь 4% дополнительных издержек, несколько снизив цены. Остальные 96% пришлось оплатить американским покупателям и импортерам.

Таким образом, вместо того, чтобы стать своеобразным налогом для иностранных производителей, тарифы стали сбором за потребление в США.

Порядка $200 млрд новых тарифов в прошлом году "были почти полностью оплачены американцами", говорит Хинц. Со временем это, вероятно, приведет к разогреву инфляции в США, которая до сих пор оставалась умеренной.

Экономисты Кильского института называют несколько возможных причин того, что экспортеры не стали активно снижать цены на поставляемую в США продукцию. В частности, они могли найти покупателей в других странах, или считают, что окончательный размер пошлин еще изменится и до тех пор целесообразно удерживать цены на текущем уровне.

Размер тарифов на некоторые товары составляет 50% или более, что делает их поставки вовсе невыгодными.

Что касается американских импортеров, то многие из них имеют давние и устоявшиеся взаимоотношения с поставщиками и пока не смогли найти им замену.

