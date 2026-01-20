Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по Москве поднимается на $0,03 (0,05%) до $63,97 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на $0,19 (0,3%) до $63,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,03 (0,05%) до $59,31 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, анонсировал введение 10%-й пошлины на импорт товаров из ряда европейских стран, не поддержавших такое намерение.

Если сделка по присоединению Гренландии к США не будет заключена, с 1 июня пошлины вырастут до 25%.

В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

Во вторник европейские лидеры проведут экстренный саммит, сообщил представитель ЕС.

Рост напряженности между США и Европой привел к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне.

"Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевым товарам в целом", - отметили аналитики ING.