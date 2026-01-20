Поиск

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 по Москве поднимается на $0,03 (0,05%) до $63,97 за баррель. В понедельник контракт снизился в цене на $0,19 (0,3%) до $63,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,03 (0,05%) до $59,31 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, анонсировал введение 10%-й пошлины на импорт товаров из ряда европейских стран, не поддержавших такое намерение.

Если сделка по присоединению Гренландии к США не будет заключена, с 1 июня пошлины вырастут до 25%.

В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

Во вторник европейские лидеры проведут экстренный саммит, сообщил представитель ЕС.

Рост напряженности между США и Европой привел к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне.

"Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевым товарам в целом", - отметили аналитики ING.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 20 января

NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

 NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

 Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

 Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

 Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

Президент Грузии помиловал 159 заключенных

Президент Болгарии решил уйти в отставку

Жители Гренландии скупают снаряжение и продукты на фоне американской угрозы

Умер модельер Валентино Гаравани

 Умер модельер Валентино Гаравани
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8188 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });