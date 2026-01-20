Что случилось этой ночью: вторник, 20 января

NORAD отправило самолеты на базу в Гренландии, президент Южной Кореи призвал расследовать инцидент с дроном, президент Болгарии объявил об отставке

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направило самолеты на базу ВКС США на северо-западе Гренландии для проведения "давно запланированных мероприятий". Решение согласовано с Королевством Дания, говорится в заявлении NORAD.

- Британский премьер Кир Стармер разрабатывает с союзниками по НАТО соглашение о безопасности в Арктике с целью убедить Дональда Трампа, что Европа может защитить Гренландию без помощи Вашингтона, сообщило I Paper.

- Самолет авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс Дубай - Казань, совершил вынужденную посадку в Баку (Азербайджан). Boeing 737 благополучно приземлился в 00:04 по местному времени (23:04 по Москве). Пассажиры и экипаж не пострадали.

- Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к правительству РФ за помощью в ликвидации последствий снежного циклона. По его словам, Камчатка не обладает достаточным количеством спецтехники с высокой проходимостью.

- Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен призвал к тщательному расследованию дела в отношении гражданского лица, обвиняемого в запуске беспилотника в Северную Корею, сообщило "Ренхап". В начале января КНДР обвинила Сеул в нарушении воздушного пространства.

- Президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении уйти в отставку после девяти лет на посту. Главой государства станет вице-президент Илияна Йотова.

- Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 159 заключенных в связи с празднованием Крещения Господня.