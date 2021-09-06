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В Киеве демонтировали памятный знак, установленный в честь дружбы с Москвой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Коммунальщики демонтировали в столице Украины памятный знак, установленный в честь дружбы Киева с Москвой, сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской райгосадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - цитирует Михайлову пресс-служба Киевсовета в понедельник.

Отмечается, что знак демонтировали сотрудники коммунального предприятия, которое занимается содержанием зеленых насаждений Голосеевского района, и на балансе которого и находился памятник. Таким образом было выполнено решение Киевского городского совета от 8 июля 2021 года.

В пресс-службе Киевсовета напоминают, что памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен на улице Маршала Якубовского, 8 в августе 2001 года.

Киев Украина Москва Алина Михайлова

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