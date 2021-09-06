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Талибы объяснили задержки с объявлением состава нового правительства

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Состав нового правительства Афганистана будет объявлен в скором времени, задержка связана со стремлениями качественно выполнить эту работу, заявил в понедельник на пресс-конференции в Кабуле представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) Забиулла Муджахид.

По его словам, "остались только технические вопросы". Он также сказал, что речь идет о "временном правительстве", которое может поменяться в будущем.

Задержку с объявлением представитель талибов объяснил тем, что движение стремится "сделать эту работу хорошо".

Кроме того, Муджахид отметил, что сформированное правительство будет "исламским и будет нести ответственность за свои действия".

Изначально "Талибан" планировал обнародовать состав нового афганского правительства 3 сентября, затем - 4 сентября. Однако пока его состав так и не был объявлен.

На прошлой неделе поступали сообщения о том, что "Талибан" уже сделал первые назначения, в том числе назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел. Как сообщал телеканал Tolo News, высшим руководителем Афганистана, вероятно, станет лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада. Под его руководством управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.

В то же время газета Hindustan Times написала, что лидеры разных ветвей "Талибана" ведут борьбу между собой, стремясь получить как можно большее влияние в будущем правительстве. По ее данным, основные участники этого процесса - руководство сети "Хаккани" (запрещена в РФ), которая считается одной из самых боеспособных в составе "Талибана", и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара. При этом верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 06 сентября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Забиулла Муджахид Талибан Афганистан

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