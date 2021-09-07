Шри-Ланка готова принять российских туристов с прививками и без них

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Шри-Ланка готова принимать российских туристов с прививкой отечественными вакцинами от COVID-19 и без них, рассказала председатель управления по развитию туризма республики Кимарли Фернандо.

"Российский рынок - стратегически важный для Шри-Ланки, туристы из РФ всегда занимали одно из первых мести среди зарубежных рынков. Наибольшее число российских туристов мы приняли в 2019 году - 86,5 тыс. В 2020 году число российских туристов составило 49,4 тыс. В 2021, с января по июль - 636 человек. Но до конца года, благодаря запуску прямых рейсов из Коломбо в Москву, мы рассчитываем вернуться к показателю 2018 года - 86-90 тыс. туристов", - сказала она.

По словам председателя управления туризма, для въезда на Шри-Ланку можно предъявить сертификат о вакцинации любой разработанной в мире вакциной, в том числе российской. Кимарли Фернандо напомнила, что Россия поставляет вакцину "Спутник V" на Шри-Ланку.

Правила для туристов

Российские туристы, сделавшие прививку от коронавируса более чем за 14 дней до въезда на Шри-Ланку, после въезда должны сделать ПЦР-тест и провести 24-48 часов в одном из сертифицированный отелей категории L-1 из списка Certified Safe&Secure hotels. Стоимость теста ($40) входит в стоимость бронирования отеля. После получения отрицательного результата теста туристы могут свободно передвигаться по острову. Это требование также применяется к детям от 2 до 18 лет.

Если туристы не прошли вакцинацию, они также должны сдать ПЦР-тест по прибытии (за исключением детей до 2 лет), а затем заселиться в сертифицированный отель категории L-1 на 15 дней. После получения отрицательного результата теста они могут пользоваться всеми услугами отеля и ездить на организованные экскурсии в составе групп. На 14-й день пребывания в отеле нужно сдать ПЦР-тест и, если он окажется отрицательным, туристы могут свободно перемещаться по стране, за исключением районов, где действуют ограничения.

Как подчеркнула Кимарли Фернандо, в список отелей категории L-1 входят около 200 гостиниц всех категорий. В список достопримечательностей, куда могут ездить невакцинированные туристы во время пребывания в таких отелях, входят практически все наиболее значимые туристические объекты.

Она добавила, что по состоянию на начало сентября, на Шри-Ланке был один из самых высоких уровней вакцинации населения от коронавируса из всех стран Азии. При населении в 21,9 млн человек первую дозу вакцины получили почти 12,5 млн, обе дозы - 8,1 млн.

Для въезда на Шри-Ланку необходимо также получить онлайн-визу и приобрести страховку с покрытием от ковида на $50 тыс. стоимостью $12.