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Талибы пригласили представителей РФ на оглашение состава правительства Афганистана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России как террористическое) пригласило представителей ряда стран, включая Россию, принять участие в церемонии объявления состава нового правительства Афганистана, сообщил во вторник телеканал Ariana.

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"Мы направили Турции, КНР, России, Ирану, Пакистану и Катару приглашения принять участие в церемонии оглашения состава правительства", - приводит телеканал слова представителя талибов.

Он отметил, что необходимая подготовка к объявлению состава кабинета министров уже завершена.

Ранее представитель талибов, ответственный за вопросы информации и культуры, Ахмадулла Муттаки написал в твиттере, что состав правительства Афганистана будет скоро объявлен.

Впервые за последние 40 лет в истории страны это будет правительство, которому будет подчиняться весь Афганистан, отметил Мукттаки.

Афганистан Талибан Россия

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