Житель Тбилиси задержан за убийство гражданки Австралии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - МВД Грузии раскрыло дело об убийстве летом в Тбилиси гражданки Австралии, сообщил в среду на брифинге заместитель директора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили.

По его словам, по обвинению в убийстве 31-летней гражданки Австралии Шанае Брук задержан гражданин Грузии - житель Тбилиси Р.М. 1988 года рождения.

Тело гражданки Австралии полиция обнаружила 31 июля на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Как сообщали грузинские СМИ, Брук жила в Грузии около года и преподавала английский язык.

Как отметил Мурадашвили, вина задержанного неопровержимо подтверждается заключением генетической экспертизы. Ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

По делу было опрошено более 200 человек.