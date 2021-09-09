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Генпрокуратура ФРГ расследует кибератаку, в которой подозревают Россию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура ФРГ расследует хакерскую атаку перед выборами, в которой подозревают Россию, сообщает в четверг издание Spiegel.

Представитель надзорного ведомства подтвердил журналу, что генпрокурор Петер Франк "ведет расследование относительно масштабной российской кампании кибератаки перед выборами в бундестаг". Речь идет о хакерской группе Ghostwriter, которая в течение многих месяцев пытается при помощи фишинговых рассылок получить доступ к частным электронным почтовым ящикам депутатов федерального и земельных парламентов.

"По убеждению немецких правоохранительных органов, за атаками стоит российская военная спецслужба ГРУ", - сообщает журнал. Хакеры атакуют прежде всего политиков двух крупных партий - ХДС и СДПГ.

Шестого сентября представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подтвердила сообщения СМИ об активности хакеров в преддверии выборов в Германии, по мнению министерства, активность исходит из России. По словам Зассе, призыв прекратить эти действия "был выражен российским представителям власти, в последний раз - в рамках заседания германо-российской рабочей группы по политике безопасности, которая прошла на прошлой неделе, 2 и 3 сентября".

Выборы в бундестаг запланированы на 26 сентября.

Германия

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