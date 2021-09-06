Берлин заявил об активности хакеров из РФ в преддверии выборов в ФРГ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подтвердила сообщения СМИ об активности хакеров в преддверии выборов в Германии, по мнению министерства, активность исходит из России.

"Призыв прекратить это был выражен российским представителям власти, в последний раз - в рамках заседания германо-российской рабочей группы по политике безопасности, которая прошла на прошлой неделе, 2 и 3 сентября", - сказала Зассе журналистам в понедельник.

Зассе не смогла уточнить, о каких именно кибератаках идет речь.

"Могу сообщить вам только нашу оценку - это поведение совершенно неприемлемо, и федеральное правительство сохраняет за собой право принимать дальнейшие меры", - указала она.