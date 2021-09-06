Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Берлин заявил об активности хакеров из РФ в преддверии выборов в ФРГ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе подтвердила сообщения СМИ об активности хакеров в преддверии выборов в Германии, по мнению министерства, активность исходит из России.

"Призыв прекратить это был выражен российским представителям власти, в последний раз - в рамках заседания германо-российской рабочей группы по политике безопасности, которая прошла на прошлой неделе, 2 и 3 сентября", - сказала Зассе журналистам в понедельник.

Зассе не смогла уточнить, о каких именно кибератаках идет речь.

"Могу сообщить вам только нашу оценку - это поведение совершенно неприемлемо, и федеральное правительство сохраняет за собой право принимать дальнейшие меры", - указала она.

Германия Андреа Зассе

Новости по теме

Новости

Спикер Рады выступил против переименования Украины в "Русь-Украину"

Спикер Рады выступил против переименования Украины в "Русь-Украину"

Россия потребовала освобождения президента Гвинеи

Россия потребовала освобождения президента Гвинеи
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Приговор о сбитом над Донбассом МН17 могут огласить в конце 2022 года

Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку

Суд в Минске вынес приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку
Афганистан во власти талибов

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

Талибы объявили о завершении войны в Афганистане
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 220,6 млн человек

Афганистан во власти талибов

Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером

Представитель талибов заявил о полном контроле над Панджшером

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 сентября

Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии

Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии
Афганистан во власти талибов

Лидер сопротивления в Панджшере призвал талибов остановить наступление

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');