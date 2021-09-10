Генконсул Китая во Владивостоке завершил дипломатическую миссию в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбин завершает работу в РФ, сообщило представительство МИД РФ во Владивостоке.

"Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбин посетил Представительство МИД России во Владивостоке с протокольным визитом в связи с завершением своей дипломатической миссии в России", - говорится в сообщении.

За годы работы китайский дипломат активно содействовал развитию российско-китайских контактов на территории ДФО, отмечает представительство МИД РФ. Янь Вэньбин был назначен генеральным консулом КНР во Владивостоке 19 декабря 2016 года.

В консульский округ Генерального консульства КНР во Владивостоке входят Камчатский, Приморский края, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ.