В ОБСЕ отказались прибыть на нефтебазу в Донецке, где произошел взрыв

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отказалась зафиксировать последствия взрыва на нефтебазе в Донецке, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном Центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представительством ДНР в СЦКК с целью фиксации последствий были приглашены на место происшествия представители СММ ОБСЕ, однако был получен отказ якобы по соображениям безопасности", - говорится в сообщении, распространенном в субботу представительством ДНР в СЦКК.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил о взрыве на нефтебазе на окраине города. Источник близкий к следствию сообщил "Интерфаксу", что причиной взрыва стало взрывное устройство, которое сбросили с беспилотника. Глава ДНР Денис Пушилин назвал происшествие терактом.