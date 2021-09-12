Секретарь СНБО Украины выступил за переход на латиницу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что страна должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Он также уверен, что английский язык должен стать обязательным для изучения с детского сада.

"Я за (введение латиницы - ИФ). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", - ответил секретарь СНБО в интервью "Радио Свобода" (признана в РФ иностранным агентом - ИФ) на вопрос о введении латиницы.

Также Данилов подчеркнул важность изучения английского языка украинцами с самого раннего возраста. Он выступает за два языка на Украине, потому как "английский язык - это язык цивилизованного общения".

"И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилой, сложно, но это одно дело, а в детских садах, в школах это должно быть", - полагает секретарь СНБО.