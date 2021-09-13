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РФПИ отметил эффективность "Спутника Лайт" при вакцинации пожилых людей в Аргентине

Эффективность составила 78,6-83,7%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Проведенное в аргентинской провинции Буэнос-Айрес исследование показало эффективность использования первого компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V" среди людей от 60 до 79 лет на уровне до 83,7%, сообщил в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Работа опубликована в журнале EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet).

"Согласно данным исследования в провинции Буэнос-Айрес, "Спутник Лайт" продемонстрировал эффективность 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет, которые находятся в группе повышенного риска", - говорится в сообщении РФПИ.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

Таким образом, первый компонент "Спутника V" показал на пожилых людях более высокую эффективность против заболевания COVID-19, чем многие двухкомпонентные вакцины, отметили в пресс-службе фонда.

""Спутник Лайт" также продемонстрировал эффективность против госпитализации на уровне 82,1-87,6%. Расчеты основаны на данных более 40 тыс. человек, которые были получены министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес", - отмечается в сообщении.

Кроме того, первая доза "Спутника V" предотвратила 84,8% летальных исходов от заболевания COVID-19, следует из выводов исследования.

Такие результаты были получены в ходе ретроспективного сравнения заболеваемости среди 41,5 тыс. аргентинцев, зарегистрировавшихся на вакцинацию в онлайн-системе Буэнос-Айреса (VACUNATE-PBA) с начала массовой прививочной кампании 29 декабря 2020 года по 21 марта 2021 года и получивших первую дозу "Спутника V", с заболеваемостью 38,9 тыс. невакцинированных жителей республики. При этом вся контрольная группа и 40,3 тыс. человек из группы привитых относились к возрастной когорте от 60 до 79 лет.

Свой вклад в исследование внесли 15 авторов, включая специалистов из министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, Национального университета Ла-Плата, госпиталя сестры Марии Людовики в Ла-Плата и Университета Буэнос-Айреса.

В июле РФПИ сообщил о результатах другого аргентинского исследования, согласно которому для прививки уже переболевших коронавирусом достаточно лишь первой дозы "Спутника V". Опубликованная в журнале Cell Reports Medicine работа показала высокий иммунный ответ у 94% ранее перенесших коронавирус и привившихся "Спутником Лайт". Исследование проводилось среди 288 аргентинских медиков в Аргентине.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

"Спутник Лайт" после ее регистрации 6 мая в России одобрили также Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Бахрейн также начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Спутник V Спутник Лайт РФПИ Коронавирус Аргентина Буэнос-Айрес

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