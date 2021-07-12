Аргентинцы доказали достаточность одной дозы "Спутника V" для переболевших

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Исследование, которое провели аргентинские медики, показало достаточность одной дозы "Спутника V" для вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Результаты исследования опубликованы в международном рецензируемом журнале Cell Reports Medicine, сообщили в фонде. В списке авторов - 39 сотрудников медицинских учреждений и институтов Аргентины. Исследование проводилось среди 288 аргентинских медиков.

"Авторы отмечают, что очевидных преимуществ введения второй дозы "Спутник V" ранее переболевшим лицам не выявлено. По мнению авторов, для защиты здоровья переболевших лиц достаточно иммунизации только первым компонентом "Спутника V" (вакцина "Спутник Лайт")", - говорится в пресс-релизе.

Высокий уровень выработки антител против COVID-19 уже через 21 день после первой дозы "Спутника V" позволяет говорить об увеличении интервала между первой и второй дозами, считают авторы исследования. Это позволит привить больше людей в странах, где вакцин не хватает.