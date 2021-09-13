BMW отзовет в Китае 142 754 машины из-за угрозы утечки топлива

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - BMW China Automotive Trading отзовет с китайского рынка 142 754 автомобиля из-за риска утечки топлива при полной заправке бака. Об этом сообщило Госуправление по регулированию рынка КНР, передает "Синьхуа".

Утечку там назвали следствием конструктивных недостатков баков.

Под отзыв попадают ввезенные в Китай модели 116i, 118i, 120i, 125i, 218i, 220i, 320i, 325i, 328i, 330i, 340i, 420i, 428i, 430i, 435i, 440i, M135i, M2, M235i, M3, M4 и Active Hybrid 3, выпущенные в период с 7 сентября 2011 года по 30 апреля 2016 года.

Отзыв автомобилей 3-й серии уже начался, а отзыв остальных автомобилей начнется 29 октября. Неисправные детали будут заменены бесплатно.