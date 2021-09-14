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Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на полярную орбиту партию из 51 мини-спутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в твиттере компании.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 в понедельник по времени Западного побережья США (во вторник в 06:55 мск).

Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Тихом океане. Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане была осуществлена через 8 минут 46 секунд после старта ракеты. Данная первая ступень Falcon 9 использовалась для запусков в десятый раз.

Это уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1789 космических аппаратов. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink

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