Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вице-премьер временного кабмина Афганистана провел переговоры с главой МИД Туркменистана

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя временного кабинета министров Афганистана Абдул Салам Ханафи провел по видеосвязи переговоры с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщил во вторник представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Наим на своей странице в твиттере.

"Мавлави Абдул Салам Ханафи поблагодарил соседний Туркменистан и подтвердил приверженность Афганистана сотрудничеству с ним во имя развития двусторонних отношений в вопросах, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Глава туркменского МИД поздравил Ханафи с избранием нового правительства Афганистана, подтвердив намерение Ашхабада "развивать дружественные и братские связи между странами", написал Наим.

По словам Мередова, наиболее актуальными для двух государств проектами остаются завершение строительства железнодорожной магистрали Туркменистан - Афганистан - Таджикистан, проходящей через северный афганский город Андхой (провинция Фарьяб), реализация проекта газопровода ТАПИ, по которому Ашхабад будет осуществлять поставки газа в Южную Азию, а также в области электроэнергетики. Туркменистан также продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана.

Туркменистан Афганистан Талибан Абдул Салам Ханафи Рашид Мередов

Новости по теме

Новости

Франция пригрозила вывести военных из Мали при появлении там ЧВК "Вагнер"

Франция пригрозила вывести военных из Мали при появлении там ЧВК "Вагнер"

Сенатор Хоули пообещал блокировать назначения в госдепе и Пентагоне

Сенатор Хоули пообещал блокировать назначения в госдепе и Пентагоне

Apple представила новый iPhone 13

Apple представила новый iPhone 13

Глава Госдепа США не исключил дополнительных санкций против талибов

Чешский суд арестовал россиянина Франчетти

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 225 млн человек

Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Что случилось этой ночью: вторник, 14 сентября

Путин накануне вечером встретился в Кремле с Асадом

Путин накануне вечером встретился в Кремле с Асадом
Пандемия коронавируса

Саммит по COVID-19 под председательством США состоится 22 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');