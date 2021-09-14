Вице-премьер временного кабмина Афганистана провел переговоры с главой МИД Туркменистана

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя временного кабинета министров Афганистана Абдул Салам Ханафи провел по видеосвязи переговоры с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, сообщил во вторник представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Наим на своей странице в твиттере.

"Мавлави Абдул Салам Ханафи поблагодарил соседний Туркменистан и подтвердил приверженность Афганистана сотрудничеству с ним во имя развития двусторонних отношений в вопросах, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Глава туркменского МИД поздравил Ханафи с избранием нового правительства Афганистана, подтвердив намерение Ашхабада "развивать дружественные и братские связи между странами", написал Наим.

По словам Мередова, наиболее актуальными для двух государств проектами остаются завершение строительства железнодорожной магистрали Туркменистан - Афганистан - Таджикистан, проходящей через северный афганский город Андхой (провинция Фарьяб), реализация проекта газопровода ТАПИ, по которому Ашхабад будет осуществлять поставки газа в Южную Азию, а также в области электроэнергетики. Туркменистан также продолжит оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана.