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Украина и США 20 сентября начнут крупные учения Rapid Trident-2021

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совместные украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 начнутся на Украине 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 продлятся с 20 сентября по 1 октября 2021 года. Основная цель - подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций", - сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в четверг.

Отмечается, что данные учения - важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов Вооруженных Сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров.

"Участие в учениях примут 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что впервые в истории Rapid Trident будут проводиться тактические отработки многонационального батальона с боевой стрельбой. Также во время учений запланировано совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Украина США Rapid Trident-2021

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