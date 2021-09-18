Американского миллионера Роберта Дерста признали виновным в убийстве

Бизнесмен Роберт Дерст Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Жюри присяжных признало известного в сфере недвижимости бизнесмена Роберта Дерста виновным в убийстве подруги Сьюзан Берман. Как сообщает Associated Press, американский миллионер, по версии следствия, убил женщину в 2000 году, чтобы она не сотрудничала с полицией по делу об исчезновении его жены.

Приговор будет оглашен 18 октября. Ему грозит пожизненное заключение. Сам 78-летний наследник бизнес-империи не присутствовал в зале суда, поскольку после ареста контактировал с заболевшим COVID-19.

Жена Дерста Кэтлин МакКормак исчезла в 1982 году, она признана погибшей. Полицейские, расследовавшие дело, нашли в показаниях мужа множество несоответствий, но тело не было найдено, а обвинений Дерсту так и не выдвинули.

Сьюзан Берман - дочь известного криминального авторитета - была автором книг, писала для газет и журналов. С Дерстом познакомилась и подружилась еще в конце 1960-х во время учебы в университете.

Берман был застрелена в собственном доме в Лос-Анджелесе. Предположительно, она намеревалась рассказать полиции, что обеспечила Дерсту ложное алиби на момент исчезновения его жены.

В 2001 году Дерста арестовали по подозрению в убийстве его соседа Морриса Блэка. В суде адвокаты миллионера настаивали, что он убил соседа, защищаясь. При этом бизнесмен признал, что расчленил труп Блэка и сбросил останки в залив Галвестон. Голову Блэка так и не нашли, поэтому проверить версию о самообороне не удалось, и жюри признало Дерста невиновным в преднамеренном убийстве. Он получил срок за расчленение трупа, но вышел досрочно.

В 2010 году вышел голливудский фильм "Все самое лучшее", в котором Райан Гослинг сыграл Дерста, а Кирстен Данст - его жену. Сам бизнесмен считал, что его там показали в хорошем свете, хотя сюжет явно подразумевает, что он виновен в убийствах.

Дерст связался с создателями картины и согласился дать интервью для документального фильма. В итоге он называл свое участие в мини-сериале 2015 года "Тайны миллиардера" (The Jinx) огромной ошибкой. В частности авторы сопоставили сообщающее об убийстве Берман анонимное письмо, отправленное в полицию, и другое письмо Дерста, адресованное Берман. Почерк оказался идентичным, в слове "Беверли Хиллз" допущена одна и та же опечатка. В итоге сам миллионер не смог их отличить.

После очередного интервью он пошел в ванную, не подумав, что микрофон все еще включен, и пробормотал "Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, разумеется".