Цена железной руды упала ниже $100 за тонну на фоне ограничений в КНР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Железная руда продолжает дешеветь на фоне вводимых Китаем ограничений на производство стали в рамках политики страны по сокращению вредных выбросов.

Фьючерсы на железную руду с 62%-ным содержанием железа упали в цене на 12% на торгах в Сингапуре в понедельник, однако затем быстро сократили падение до 6% и торгуются на уровне $95,6 за тонну.

Котировки горнодобывающих компаний BHP Group, Rio Tinto и Fortescue Metals снизились соответственно на 4,2%, 3,6% и 3,7% по итогам торгов в Сиднее.

Цены на желруду упали на 60% с рекордных максимумов, зафиксированных в мае, и впервые более чем за год составляют менее $100 за тонну.

Китай, являющийся крупнейшим в мире производителем стали, требует от местных компаний ограничивать производство, чтобы сократить вредные выбросы. Страна поставила целью достижение углеродной нейтральности к 2060 году, а, кроме того, стремится улучшить качество воздуха к зимним Олимпийским играм, которые в 2022 году пройдут в Пекине.

В результате производство стали в Китае в августе упало до минимального за 17 месяцев уровня и продолжило снижаться в сентябре, сообщает Bloomberg. Эксперты не исключают возможное снижение спроса на сталь в КНР в условиях ухудшения ситуации на рынке недвижимости в результате финансовых проблем крупного застройщика China Evergrande Group.

По информации китайской консалтинговой компании Mysteel, сталелитейные заводы в провинции Цзянсу получили предписание сократить производство стали в период до 15 октября, в провинции Чжэцзян - до 30 сентября.

"Мы ожидаем очередного снижения еженедельных объемов производства стали в Китае, что будет оказывать давление на стоимость железной руды", - говорит управляющий директор Navigate Commodities Атилла Виднелл.

По его словам, объемы экспорта желруды из Австралии и Бразилии остаются высокими. Краткосрочный прогноз Navigate Commodities для стоимости желруды составляет $94,41-$98,28 за тонну.