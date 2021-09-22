Коронавирус обнаружили у главы Минздрава Бразилии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога, сопровождавший президента Жаира Болсонару на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил о положительном результате теста на COVID-19.

"Сообщаю всем, что сегодня я получил положительный результат теста на COVID-19.

Я буду помещен на карантин в США, согласно всем санитарным протоколам ", - написал Кейрога в своем твиттере.

Глава Минздрава сообщил CNN Brasil, что он носил маску все время, пока находился в здании ООН. Согласно заявлению, представителей правительства Бразилии, у остальных членов делегации COVID-19 не обнаружен.