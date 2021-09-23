Вернувшийся с ГА ООН президент Бразилии самоизолировался из-за COVID-19 в делегации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару, вернувшись в страну с Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, ушел на самоизоляцию после того, как у министра здравоохранения Марсело Кейроги, сопровождавшего его в поездке, был обнаружен коронавирус, сообщает The Brasilian Report.

По данным интернет-портала, Болсонару изолировался дома и отменил поездку, запланированную на 24 сентября.

Бразильский санитарный регулятор Anvisa рекомендовал, чтобы вся президентская делегация, присутствовавшая на ГА ООН, оставалась в изоляции в течение 14 дней и проходила дополнительные тесты на COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога, сопровождавший президента Жаира Болсонару на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил о положительном результате теста на COVID-19.

"Сообщаю всем, что сегодня я получил положительный результат теста на COVID-19. Я буду помещен на карантин в США, согласно всем санитарным протоколам ", - написал Кейрога в твиттере.