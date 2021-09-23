Лукашенко заявил о западных шпионах на белорусских промпредприятиях

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые сотрудники промпредприятий передают на Запад информацию о том, какие меры принимаются по минимизации воздействия санкций на экономику страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего эту сферу вице-премьера Юрия Назарова.

"Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует пресс-служба президента в четверг.

"Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами", - поручил Лукашенко.

Президент заявил, что промсектор "просто не имеет права падать". "Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам ни стоило. Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику", - отметил он.