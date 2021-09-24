В Ставрополье объявили о приходе четвертой волны коронавируса

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Четвертая волна пандемии коронавируса начинается в Ставропольском крае, сообщил глава регионального Минздрава Владимир Колесников.

"Мы должны констатировать, что, не выходя из третьей волны, у нас было небольшое плато несколько недель, сейчас мы входим в четвертую волну", - сказал Колесников журналистам в пятницу.

Для того, чтобы переломить ситуацию с нарастающим числом заразившихся, необходимо активнее вакцинироваться, отметил он.

Так, для создания коллективного иммунитета региону необходимо вакцинировать еще более 1 млн человек, сообщил министр.

"Нам, чтобы выйти на популяционный иммунитет, необходимо привить еще 1 млн 137 тыс. человек. Вакцинированы только 703 тыс. человек, а двумя компонентами - еще меньше. Только 39% от целевой группы у нас привиты против коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

С начала пандемии в Ставропольском крае коронавирусной инфекцией заразились более 83,7 тыс. человек, из них свыше 66 тыс. выздоровели, скончались более 2,8 тыс. пациентов.