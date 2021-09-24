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Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%

Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Итоговая явка на думские выборы, которые проходили в России с 17 по 19 сентября, составила 51,72%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"В выборах приняли участие 56 млн 484 тыс. 685 избирателей или 51,72% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Почти 52% итоговая явка", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в пятницу.

Она уточнила, что всего в списки избирателей было включено 109 млн 204 662 человека.

Голосование на выборах различного уровня проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России.

ЦИК РФ Элла Памфилова

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