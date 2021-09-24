Пентагон заявил, что военные США и РФ контактируют лишь для предотвращения опасных ситуаций

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Контакты военных США и РФ ограничены на законодательном уровне, однако Пентагон поддерживает каналы связи с Россией с целью недопущения опасных ситуаций между сторонами, заявил в пятницу представитель Минобороны США Джон Кирби.

"Министерство обороны приостановило военное сотрудничество с Россией - с точки зрения политики и закона - в результате агрессивных действий России на Украине. Наша коммуникация с российскими военными ограничиваются чуть более чем десятью случаями взаимодействий, которые сокращают риск неправильных расчетов или способствуют деконфликтации военных операций (США и России - ИФ)", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что такой подход, например, применяется в Сирии. При этом Кирби выразил уверенность в том, что председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли продолжит взаимодействие с российской стороной - в рамках установленных США ограничений на контакты с РФ - с целью снижения напряженности.

Как сообщало ранее агентство Associated Press, Милли после завершения поездки по странам Европы заявил журналистам, что США нужно подумать о том, чтобы расширять контакты с Россией по военной линии. Американский генерал пояснил, что на данном этапе контакты с РФ по военной линии проходят только на самом высоком уровне: помимо Милли, этим занимаются глава Пентагона, командующий силами НАТО в Европе. По мнению Милли, США следует подумать о целесообразности разрешить контакты с РФ и для военачальников более низкого уровня.

Он не стал отвечать на вопросы о содержании его переговоров с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, которые состоялись ранее на этой неделе в Хельсинки.